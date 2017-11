Vöhringen Käfer hält Forstarbeiter auf Trab

Vöhringen. Das laufende Jahr hat es in sich. Forstdirektor Norbert Utzler berichtet dem Vöhringer Gemeinderat über eine außergewöhnliche Trockenheit in der ersten Jahreshälfte. Fichte und Tanne waren betroffen. Von aktuell 6800 geschlagenen Festmetern sind 18 Prozent Dürreschäden. Weiter setzte der "Krummzähnige Tannenbohrkäfer" den Tannen zu. Und später im Jahr fiel der Buchdrucker in die Fichtenbestände ein. Ein Fünftel des Einschlags in diesem Jahr ist Käferholz, "eine Situation wie zuletzt 2006", sagt Utzler. Revierleiter Jonas Eiberger und seine Leute hätten dieses Jahr viel leisten müssen. Eiberger selbst berichtet auf Nachfrage später, dass er mit den eigenen Kräften den ersten Käferbefall aufgearbeitet habe, als der Buchdrucker loslegte allerdings Unternehmer mit Maschineneinsatz beauftragte: "Ein Schadensereignis wie dieses Jahr hätte man mit den eigenen Leuten nicht hinbekommen", sagt er. Immerhin muss schnell gehandelt werden, wenn der Käfer irgendwo sitzt. Um festzustellen, ob er irgendwo sitzt, ist ein aufwendiges Monitoring nötig. Dennoch wird der Ertrag, wenn der planmäßige Einschlag abgeschlossen ist, geringer als geplant, obwohl für das Frischholz ein hohes Preisniveau erreicht worden sei.

Für kommendes Jahr erwartet Utzler eine ähnlich schwierige Forstschutzsituation wie im laufenden Jahr. Überwachung und Bekämpfung von Schädlingen sei vorrangige Aufgabe. Gegen Wildverbiss soll auf 45 Hektar Waldfläche Einzelschutz angebracht werden. Das Material fällt in den Forsthaushalt, die Ausführung liege bei den Jägern. Mit der Jungbestandspflege beläuft sich der Kostenansatz auf knapp 19 000 Euro. Für Forstkulturen – hier will man unter anderem die Käferlöcher mit Douglasien wieder schließen, außerdem werden Eichen gesetzt und auf sechs Hektar Kultursicherung betrieben – werden noch einmal gut 18 000 Euro fällig. Rund 51 000 Euro sollen 2018 in den Wegeerhalt fließen.

Auf der Einnahmenseite rechnet die Forstverwaltung mit rund einer halben Million Euro. Eiberger hat den Einschlag auf drei größeren Flächen geplant. Rund 2500 Festmeter sollen im Bereich südwestlich des Siegelhauses anfallen. Bei der Durchforstung südlich des Vöhringer Sportplatzes Richtung Schafstallweg sollen weitere 1200 Festmeter zusammenkommen. Und östlich des Sportplatzes in Wittershausen will Eiberger noch einmal 1000 Festmeter holen.