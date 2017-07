Vöhringen Junger Afghane nutzt seine Chancen

Vöhringen. Die Familie Khalili mit ihrem Betreuer Günter Kieslich, der örtliche Asylkreis sowie Klassenlehrer Jens Heuserer und Sozialpädagogin Monika Swoboda freuten sich über den Erfolg und gratulierten dem jungen Mann. Er selbst ist überglücklich. Dabei war der Weg bis dahin für den zurückhaltenden Jugendlichen alles andere als einfach. Im Jahr 2008 verließ die Familie Afghanistan und floh zunächst in den Iran. Dort besuchte er fünf Jahre lang die Schule, bis ihn der iranische Staat zu den Waffen rufen wollte.

Er verließ die Familie, floh allein und gelangte nach Hannover. Seine Familie lebt seit Februar 2016 in Vöhringen, und im Zuge der Familienzusammenführung ist er seit September wieder bei ihr. Khalili besuchte sofort das Berufsvorbereitungsjahr der Nell-Breuning-Schule in Rottweil. In gutem Deutsch berichtet er von der Schule, von den Praxisbereichen Metall, Elektrotechnik und Hauswirtschaft.

Das Modell eines Rennwagens, sein "Traumauto", zeigt seine praktische Begabung, die in der Schule stark gefördert wurde. Ganz genau erklärt er dessen Herstellung unter Verwendung aller Fachbegriffe. Als Patenbetrieb für die wöchentliche Betriebspraxis stellte sich Scheerer zur Verfügung, und von ihm kam auch das höchste schwäbische Lob: "Er sieht’s Gschäft." Und so bot er dem "zuverlässigen, fleißigen und pünktlichen" Jugendlichen den Ausbildungsplatz an, ohne Einsichtnahme in das Zeugnis.