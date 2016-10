Vöhringen Juchzergraben ist wieder aus dem Dornröschenschlaf erweckt worden

Dank an alle, die sich engagierten sowie an Lidl und an die Gemeinde, die ihre zuvor gemachte Zusage der finanziellen Unterstützung trotz des Gewinns beim Wettbewerb nicht zurückgezogen hatte, kam auch von Bürgermeister Stefan Hammer. Jede Hand und jede Stunde seien wertvoll gewesen.

Er verwies auf die Notwendigkeit der Grillplatzordnung und auf die Abschrankung, um den Platz für Wanderer und Erholungssuchende so zu erhalten. Ein Gedenkstein soll die Leistung der Ehrenamtlichen und Sponsoren für die Nachwelt erhalten. Als typische Wittershauser Aktion zeichne sie ein Bild der Ortsgemeinschaft, in der alle zusammenhielten.

Pfarrer Thomas Hämmerle erbat den Segen für die Grillstelle. Die Initiatoren des Projekts, Klaus-Dieter und Steffen Thiel, spannten in ihrem Rückblick nochmals einen Bogen vom Anstoß über den Schwarzwälder Boten bis zum Fest.

Lidl-Vertreter Georg Funk aus Heidelberg sah in dem Internet-Wettbewerb seines Unternehmens zum Thema "Lieblingsplätze" seine Herzensangelegenheit. "Schaffe, schaffe, Grillplatz baue", es haue ihn aus den Socken, was er aus den dokumentierenden Bildtafeln ablesen konnte. Von Glätzner kamen Komplimente wie "super, großartig, mit dem Grill kann man etwas machen", bevor er mit dem Angrillen begann.

Maultaschen, kleine Würstchen, Champignonköpfe, Tomaten, das Ganze vorher kurz in Olivenöl gewendet – so sahen die Grillspieße aus, die sich keiner entgehen lassen wollte. Wann kann man schon einmal dem Fachmann zuschauen? Den ganzen Tag über war ein Kommen und Gehen. Eine fröhliche Stimmung lag über dem Platz, alle freuten sich über die gelungene Renovierung.