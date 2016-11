Vöhringen-Wittershausen. Eine liebgewonnene Tradition an der Grundschule Wittershausen ist die Vorlesewoche unmittelbar vor den Herbstferien. Auf freiwilliger Basis waren auch diesmal wieder Abend für Abend zahlreiche Schüler zu den "Gutenachtgeschichten" gekommen. Vorgelesen wurde von den vier Lehrerinnen sowie dem kommissarischen Schulleiter Thomas Prügel in abendlichem Wechsel. Zur besonderen Atmosphäre trug das stimmungsvoll beleuchtete und schön geschmückte "Geschichtenzimmer" bei, in dem es sich die Schüler mit ihren Kissen und Kuscheltieren so richtig gemütlich machen durften. Die Verbundklasse 1 und 2 hatte viel Spaß mit "Rennschwein Rudi Rüssel", die Dritt- und Viertklässler unternahmen mit "Das Gold der Piraten" aus der Buchreihe "Laden der Träume" allabendlich spannende Fantasie- und Abenteuerreisen.