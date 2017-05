Vöhringen Gemeinderat bleibt beim "Nein"

Vöhringen (bos). Bürgermeister Stefan Hammer startete am Montagabend noch einmal einen Vorstoß in Sachen Planungsvorbereitung für einen möglichen Lärmschutzwall an der Autobahn im Bereich Wittershausen. Das Büro von Waltraud Pustal hatte darum gebeten, die artenschutzrechtliche Prüfung doch in Auftrag zu geben.