Vöhringen Für dreckige Fingernägel gibt’s Strafe

Vöhringen-Wittershausen. Ein gern gesehener Gast bei den ehemaligen Schulkameraden war der 1954 nach Amerika ausgewanderte Karl Kraeutle aus Cincinnati/Ohio. Er befand sich mit seiner Frau Arlene auf Heimatbesuch. Insgesamt waren 20 Personen der Einladung von Theo Bachmann und Heinz Hauser ins Tennisheim gefolgt. Auch einige, teils verwitwete, Ehepartner waren dabei. Von den Gästen aus Amerika abgesehen, hatten Erika Kohler aus Wurmlingen bei Tuttlingen und Erna Haller aus Trossingen die weiteste Anfahrt.

Mit Sektempfang, Mittagessen, Kaffeetafel und abschließendem Minibuffet war beim gemütlichen Beisammensein für das leibliche Wohl gesorgt. Zwischendurch stand ein Friedhofsbesuch auf dem Programm.

Die Jahrgänger frischten viele Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit und frühere Treffen auf. Dazu trug Heinz Hauser mit einer Bilderpräsentation bei. Martha Heinzelmann lobte den guten Zusammenhalt der Jahrgänger und erinnerte daran, wie in der Grundschule einst vier Klassen in einem Raum unterrichtet wurden. Regelmäßig habe man saubere Fingernägel auf einem weißen Taschentuch vorweisen müssen, um straffrei davonzukommen.