Vöhringen Frauen seit zehn Jahren am Ball

Seit zehn Jahren gibt es ein Frauen-Team, das für Wittershausen an den Rundenspielen teilnimmt. Derzeit ist das Team von Thomas Wagner in der Bezirksliga am Start. In den vergangenen zehn Jahren gab es auch Spiele in der Regionenliga und ein Jahr lang sogar in der Landesliga. Da in Wittershausen und anderen Vereinen Spieler mit 200, 300 und mehr Spielen geehrt werden, hat sich nun Thomas Wagner, der nicht nur Trainer bei der TSG Wittershausen, sondern auch Abteilungsleiter ist, die Mühe gemacht, zu erfassen, wer von den Fußballerinnen wie viele Spiele gemacht hat. Für Wagner war es eine Freude, zwei Ehrungen vornehmen zu können. So hat Sarah Büttner bisher 258 Spiele für die TSG Wittershausen absolviert, Laura Digeser hat das Trikot ihres Heimatvereins 208 Mal getragen. Beide wurden für 250 beziehungsweise 200 Spiele im Frauenteam der TSG Wittershausen geehrt.