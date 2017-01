"Studio 8 Strength" heißt die Erweiterung des Fitness-Studios von Bianca Hoh in Vöhringen. Im passenden Ambiente finden alle "schweren Jungs" auf 150 Quadratmetern genügend Platz zum Gerätetraining. Große Spiegel in beiden Räumen dienen der Bewegungskontrolle. Am Wochenende stellte Bianca Hoh ihre Erweiterung auf 800 Quadratmetern im Rahmen von drei Tagen der offenen Tür vor. Herzstück ist ein neuer Zirkelparcours. Foto: Vögele