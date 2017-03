Vöhringen Feuerwehrleute im Ort stets präsent

23 Einsätze entfallen auf die Vöhringer, sieben auf die Wittershauser Abteilung. Vom Großbrand in Sulz, über Insektenbeseitigung bis hin zur Ölspurbeseitigung reichte die Bandbreite mit hunderten von Einsatzstunden. Doch nicht nur in der Not ist die Feuerwehr der richtige Ansprechpartner. Ein Dutzend Ortsvereinshilfen von Vöhringen und fünf von der Abteilung Wittershausen zeigten die Vielseitigkeit, genauso die 24 überörtlichen Beteiligungen. Es gab sportliche Veranstaltungen und 20 beziehungsweise 17 Arbeitsdienste. Dazu wurde auch der Ernstfall geübt. Vöhringen hatte 15, Wittershausen 14 Übungsdienste. Insgesamt hat Vöhringen 38 aktive Wehrmänner- und frauen, Wittershausen 30. Dazu zeichnet eine starke Alterswehr die Gesamtwehr Vöhringen aus. Auf 31 Alterswehrmänner kann Wolfgang Hofstetter bauen. Die Gesamtwehr Vöhringen hat 122 Mitglieder.

Einen großen Stellenwert hat in Vöhringen das Leistungsabzeichen. Mit Timo Bossenmaier, Fabian Fischer, Matthias Haberer, Marleen Jauch, Cynthia Keck, Julius Lefevre, Simon Leicht, Patrick Rauch, Patrick Schulz, Michael Springer, Andre Fischer, Martin Haberer und Andy Staiger gelang der Leistungsgruppe die Auszeichnung in Gold. Tim Lange und Kai Fidaschek legten die Prüfung in Bronze ab. Cynthia Keck verlas den Bericht von Schriftführer Kevin Fischer, der von der Beschaffung des neuen Fahrzeuges bis hin zu der Gesamtübung und der Sanierung des Löschteichs in Wittershausen alles umfasste.

Kassierer Christian Renner präsentierte ein Plus in der Gesamtkasse. Nachfolger von Jugendwartin Diana Kayser ist Jürgen Renz, der mit Matthias Breil für den Nachwuchs zuständig ist. Ziel sei es dass sich die Zahl wieder verbessere. 14 Jugendliche, darunter drei Mädchen, sind im Moment aktiv.

Nach dem stellvertretenden Gesamtkommandanten Michael Keck freute sich Ehrenkommandant Wolfgang Hof­stetter, der zuvor auch über die Alterswehr informiert hatte, über das gute Zusammenwirken aller Beteiligten. Bürgermeister Stefan Hammer bedankte sich für das Engagement aller Wehrmänner.