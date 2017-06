Vöhringen Familiäre Atmosphäre wird geschätzt

Vöhringen. Bereits zum sechsten Mal ist der Krämermarkt vom Förderverein Neue Sporthalle organisiert worden. Man könnte meinen, er gewinne jährlich an Attraktivität. Besucher und Händler kommen jedenfalls gerne, fühlt man sich doch richtiggehend wohl in dem familiären Flair. Man schaut und genießt und hält mit Bekannten ein Schwätzchen. Das umfangreiche Warenangebot wird in Ruhe begutachtet. Ein heftiger Gewitterguss ließ die Umsatzzahlen sogar noch steigen, denn Auswahl und Anprobe fielen länger aus. Aber die Sonne ließ die Vöhringer dann doch nicht im Stich.

Posaunenchor unterhält

Ob Gemüsehobel, Wolle, Waschlotion, Reiniger, Taschen, Lederwaren, Dekoartikel, Schalen aus edlem Maserholz: Vieles fällt ins Auge. Junge Damen zieht es an die Schmuckstände, während Muttis von ihrem Nachwuchs zu den Süßigkeiten bugsiert werden. Der Flohmarkt der Hilfsorganisation "Orfanis" bereicherte auf charmante Weise. Hüte wurden probiert, Tücher gebunden und Gürtel umgeschnallt.