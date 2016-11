Vöhringen Es gibt deutliche Fortschritte

Vöhringen-Wittershausen. Im ersten Teil des ersten Bauabschnitts zwischen Friedhof und Abzweigung Sigmarswanger Straße wurden die Wasserleitungen in der Vöhringer Straße komplett erneuert und neue Abwasserkanäle verlegt. Im Zuge der Straßensanierung, die am 13. September begann, wurden auch zusätzliche Nahwärmeleitungen in die Erde gebracht und einige neue Hausanschlüsse vorbereitet. Durch das Setzen der Randsteine ist der künftige Straßenverlauf schon gut zu erkennen.

Weiter geht es mit den Rinnenplatten für die Entwässerung. Erklärtes Ziel ist die Einbringung von Trag- und Binderschicht (ohne Deckschicht) bis Ende dieser Woche. Wenn auch die überregionale Umleitung weiterhin bestehen bleiben soll, kann doch den Anwohnern – immerhin parken sie seit Wochen außerhalb der Baustelle – durch die erste Asphaltierung die Zufahrt zum Haus wieder ermöglicht werden. Der kombinierte Geh- und Radweg, wird dann aber noch nicht fertig sein.

Noch nicht begonnen ist der Abschnitt vom Friedhof bis zum Kreisverkehr. Bei mildem Wetter, so Bernd Gäckle, Geschäftsführer der Firma Lupold, werde man weiterarbeiten und sich den Hofangleichungen widmen. Der weitere Fortgang sei freilich stark witterungsabhängig, mit einer vier- bis sechswöchigen Winterpause sei immer zu rechnen.