Vöhringen Es geht voran in Sachen Halle

Einiges an Material haben Planer und Projektsteuerer mitgebracht. Stefanie Hillebrand vom Büro Drees & Sommer gibt zunächst einen Überblick über die Zeitschiene und den formalen Ablauf. Später wird sie auch einen Blick auf die Kosten werfen. Demnach erreicht der neue Hallenkomplex – Preissteigerung, zusätzliche Wünsche und ein Risikopuffer eingerechnet – die Acht-Millionen-Euro-Grenze.

Den größten Part des Vortrags übernimmt allerdings Daniel Overhoff vom Büro Zoll Architekten Stadtplaner, der Planer der Vöhringer Halle, der zusammen mit Tom-Philipp Zoll noch einmal einige Informationen aufbereitet hat. Dabei ging es nach der Diskussion in der Juli-Sitzung auch um eine detaillierte Darstellung der örtlichen Situation. Zuletzt war die Halle nämlich noch einmal etwas verrückt und leicht nach Westen gekippt worden. Die Crux: Sie weiter aus dem Hang herauszunehmen würde sie auch weiter an die ohnehin schon nahe Bebauung schieben. Außerdem würde die natürliche Überdeckung des in den Hang hinein geplanten Raumprogramms mit Umkleideräumen und sanitären Einrichtungen nicht mehr ausreichen. Die Halle von der Wohnbebauung wegzurücken, also weiter in den Hang hinein Richtung Sportheim, würde angesichts der Kubatur erhebliche Mehrkosten wegen der Erdbewegungen verursachen. Ein neues Modell mit exakten Höheneintragungen verdeutlicht im Ratssaal das Problem.

Ebenfalls bereits angesprochen und am Montag noch einmal intensiv diskutiert ist die Frage nach Fotovoltaik. Der Einsatz aufgeständerter PV-Paneele auf dem Dach würde, so wiederholen Overhoff und Zoll erhebliche statische Aufrüstungen erfordern, denn kalkulatorisch müsse nach DIN ein "Schneesack" im Lee der Paneele berücksichtigt werden – und Schnee ist schwer, schwerer als die jetzt geplante extensive Begrünung, die dazu den Vorteil hat, dass kein Ausgleich für die Versiegelung der Grundfläche nötig wird. Am Montag sitzt noch ein weiterer Planer am Tisch, der das Energiekonzept begründet. Sebastian Wütz berichtet von Untersuchungen, die auch ein Nahwärmenetz für Halle, Sportheim und Mühlbachschule unter Verwendung von Holzhackschnitzeln etwa aus dem kommunalen Wald zum Thema hatten. Als wirtschaftlichste Lösung habe sich der Einsatz von zwei Pellet-Anlagen dargestellt.