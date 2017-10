Vöhringen Erster Auftritt hinterlässt "tolles Gefühl"

Durch Krankheit ist die Gruppe im evangelischen Gemeindehaus diesmal besonders klein, das tut der Begeisterung aber keinen Abbruch. Die Chorprobe, immer dienstags um 18 Uhr, erscheint als richtige Hobbyspielstunde, so kurzweilig ist sie gestaltet. Nichts wird erzwungen, alles läuft ineinander über.

Schon das Einsingen mit Bettina Mondry macht Spaß. Nicht nur "Der Dackel Waldemar" wackelte, das Bewegungslied lockert alle Muskeln und ölt die Stimme. "Jede Menge Töne" zielt auf die richtige Lautbildung mit deutlichem Sprechen ab. "Heute habe ich etwas dabei", damit entrollt Wagner ein Boomwacker-Tonleiter. Alles setzt sich auf den Boden, jeder erhält zwei Töne zugewiesen. Aus dem anfänglichen Ausprobieren wird schnell eine Melodie, die dann mit einem Abendlied abgeschlossen wird.

Natürlich darf das "Aramsamsam" nicht fehlen. Wieder auf den Stühlen, wird so nebenbei ein Herbstlied intoniert und es werden schon mal die Fühler in Richtung "Singt und tanzt" ausgestreckt. Es ist das neue Lied, das bereits beim Ansingen schon rhythmisch untermalt wurde. "Können wir auch mal Gitarre machen?" Für alles offen, stellt Wagner auch einen kurzen Vorspielabend in Aussicht, nachdem der Auftritt im Gottesdienst zusammen mit dem Kirchenchor bereits ein Erfolg war und bei den Sängern "ein richtig tolles Gefühl" hinterlassen hat.