Vöhringen Einmal im Jahr macht sogar der Frosch Sport

Das Kinderturnen, eine Abteilung des Sportvereins, feierte Fasnet. Eingeladen waren auch die Eltern, die in ihren Kostümen in nichts den Kindern nachstanden. Die Biene Maja, ein Elefant, ein Clown oder die Hexe Wackelzahn – alle waren in Begleitung ihres Nachwuchses gekommen. Auch die Leiterinnen Monika Kühne, Simone Richter, Melanie Lupod, Alexandra Grujic und Nadine Kovacevic waren als Bären und Broatschua kaum wieder zu erkennen.

Während die Älteren mehr aus der Ferne dem bunten Treiben zusahen, konnten sich die Kinder an der Bewegungslandschaft richtig austoben. Über zwei Langbänke als Rampen mussten sie irgendwie auf die erhöhte Weichbodenmatte gelangen. Dann ging es mit einem Sprung wieder nach unten. Seeräuber schwangen dabei ihre Säbel, die Röckchen der Marienkäferchen flatterten, ganz cool gab sich ein Spiderman. Und alles geschah unter den Augen von zwei strengen Polizisten, welche die olympischen Sprünge im Auge und im Griff hatten.

Schließlich ertönte der Narrenmarsch. Die Tür ging auf und herein kam eine Abordnung der Garde, der Narros und Schantle und der Broatschua. Natürlich waren auch die Hexen dabei. Ganz Mutige fassten sie sogar heimlich an, drehten die Hexen sich aber um, schreckten die Kinder ganz schnell zurück. Ein wahrer Brezel- und Bonbonsegen ergoss sich über die rund 60 Nachwuchsnarren und deren Eltern. Zu Fasnetsmusik zog eine von Narren angeführte Polonaise durch die Halle. Das "Fliegerlied" animierte die närrische Gruppe zum Tanzen. Es herrschte ausgelassene Stimmung – so hatten alle Narren – ob Groß oder Klein – ihren Spaß. Für die Stärkung zwischendurch gab es süße Knabbersachen und närrische Miniberliner.