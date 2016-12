Vöhringen Einen Stern für jeden bei der Waldweihnacht

Anziehungspunkt in der Mitte war ein Baumstamm, in Sternform vorbereitet von Holzbau Binder. Alt und Jung, Männer und Frauen standen an. Jeder wollte eine Scheibe davon. Dann hieß es "die lange Waldsäge nur ziehen". Die Anweisung kam vom Chef, Helmut Binder. In Zimmermannskluft beaufsichtigte er die schweißtreibende Arbeit, die mit einem eigenen Stern und Beifall belohnt wurde.

Weihnachten im Rondell ist mehr als Unterhaltung und Kommerz. Was lag am 4. Dezember, dem Gedenktag der Heiligen Barbara näher, als diese in den Mittelpunkt zu stellen? "Ein Hoffnungszweig im Winter" war Thema der besinnlichen Einstimmung durch Pfarrer Gottfried Kircher und Monika Prillwitz von der evangelischen, beziehungsweise der katholischen Kirche. Die Besucher, dicht gedrängt in einem Halbkreis um die Tribüne, lauschten nicht nur, sondern sangen auch mit.

Der Projektchor, bestehend aus den Sängern der Neuapostolischen Kirche und den "Young Voices" bereicherte die Momente, die inne halten ließen. Fürbitten, gesprochen von Flori Kipp, Lena Schaible und Pauline Plocher, das Vaterunser im Kerzenschein und Posaunenchorklänge im nächtlichen Wald berührten, Weihnachten war zu spüren. "Lasst uns froh und munter sein", vom Posaunenchor intoniert, dazu musste nicht aufgefordert werden.