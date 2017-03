Vöhringen Ein Wechsel an der Spitze

Er stehe für das Amt nicht mehr zur Verfügung, da er sich im Hauptverein stärker engagieren wolle, indem er sich als stellvertretender Vorsitzender zur Wahl stelle, erläuterte Heizmann seine Beweggründe bei der zweiten Mitgliederversammlung im Musikerheim am vergangenen Freitag. Den Worten von Thomas Heizmann und Schriftführer Jan Fischer zufolge waren die Aktivitäten des Fördervereins im vergangenen Vereinsjahr überschaubar, da die Organisation des Backhausfestes abwechselnd vom Musikverein und vom Förderverein übernommen wird. Gleich im Gründungsjahr 2015 war dem Förderverein diese Aufgabe zugefallen. 2016 wurde ein ruhigeres Jahr ohne größere Veranstaltungen. Die Jugendkapelle erfreute am dritten Advent die Bewohner des Pasodi-Seniorenheims Vöhringen mit weihnachtlichen Weisen. In Zukunft seien solche Aktionen auch mit den Flötenkindern denkbar.

Einen positiven Kassenstand vermeldete Kassierer Joachim Fischer. Laut Pachtvertrag habe man dem Musikverein 75 Prozent der Erlöse aus dem Backhausfest 2015 in zwei jährlichen Raten zukommen lassen. Weitere Ausgaben fielen für die notwendige Steuerberatung an. Anfängliche Probleme beim Einzug der Mitgliedsbeiträge per Sepa-Lastschriftverfahren konnten zwischenzeitlich behoben werden. Im vergangenen Jahr wurden fünf Mitglieder hinzugewonnen. Insgesamt gehören dem Förderverein nun 16 Mitglieder an. Keinerlei Beanstandungen hatte Kassenprüferin Verena Fischer. Sie richtete aber aufmunternde Worte an die Versammlung und betonte, sie freue sich auf weitere Mitglieder in diesem Jahr.

Ortsvorsteherin Kerstin Jauch leitete die Teilwahlen mit folgendem Ergebnis: Vorsitzender Siegfried Gruhler, stellvertretender Vorsitzender Steffen Thiel (für ein Jahr aus Rücksicht auf den üblichen Wahlturnus), Kassierer Joachim Fischer, Kassenprüferin Melanie Steidinger, Beisitzer Christine Klausmann und Pascal Schulz. Erst im kommenden Jahr stehen die Ämter von Schriftführer Jan Fischer, Beisitzer Holger Bässler und Kassenprüferin Verena Fischer wieder zur Wahl.