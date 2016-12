Vöhringen Ein Konzertabend für alle Sinne

Vöhringen (ah). Nicht zu toppen war die Zugabe der Gastgeber an diesem Abend: Der "Michael-Blocher-Marsch" zu Ehren des engagierten Dirigenten war ein Geschenk von Komponist Reinhard Wind aus dem holländischen Eindhoven, der bereits zum dritten Mal im Mühlbachtal weilte. Mit dem "König-Willem-Alexander-Mars" ehrte er den Vöhringer Dirigenten als "König" Michael. Blocher ist für das hervorragende Niveau der Jugendkapelle "Young Harmony" verantwortlich, die mit ins Programm eingebunden war und mit ihrem Auftritt zeigte, dass die Vöhringer mit ihrem Dirigenten auf einem sehr guten Weg sind. Das machte Ralf Steidinger, den Vorsitzenden des Musikverein "Harmonie", so richtig stolz. Mittendrin im Geschehen, führte Steidiger durch den Abend, unterstützt durch die Sprecher der letztendlich vier Orchester, die gleichzeitig die gute Zusammenarbeit zwischen den Musikanten aus Vöhringen und Heiligenzimmern unterstreichen.

Den Auftakt machte die Vorstufenkapelle unter der Leitung von Nico Brucklacher. Nach "Try Everything" hatte der Nachwuchs "All About That Bass" und den Kontakt zu Kapitän Jack Sparrow zu bieten, als die "Pirates of the Caribbean" in der Fantasie der Zuhörer dunkle Gestalten heraufbeschworen.

Nicht weniger gruselig wurde es beim Auftritt der "Young Harmony". Hier war es nicht allein der Klang der Instrumente, die beim Titel "A Little Suite Of Horror" für Gänsehaut sorgten. Auch die Musiker selbst boten ein entsprechend lebendiges Bild, indem sie mit den Füßen stampften und die Schatten der Unterwelt aufstöhnen ließen.