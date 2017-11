Vöhringen Ein Aufbruch zu neuen Horizonten

Vöhringen-Wittershausen. In seiner Begrüßung freute sich der Vorsitzende Holger Bässler, dass man dem Publikum nach intensiver Vorbereitung wieder einen musikalischen Höhepunkt präsentieren könne. Als hervorragende Konzertpartner erwiesen sich die Jugendkapelle unter Marco Fuentes sowie der Musikverein Bad Imnau. Ihre eigene Filmgeschichte schrieb die Jugendkapelle Bergfelden/Wittershausen zum zehnjährigen Bestehen, moderiert von Julia Majer und Romy Beck. Freilich nur gespielt war die Verzweiflung von "Regisseur" Marco Fuentes angesichts der leeren Stühle auf der Bühne. Nachdem es dem Jugenddirigenten mit einem Trick gelungen war, seine Jungmusiker anzulocken, begeisterten sie die Zuhörer mit Ausschnitten der zurückliegenden zehn Jahre. "Themes from the New World Symphony" beeindruckte mit Solopassagen und ausgefeilter Dynamik. Die rasante Musik zur irischen Steptanz-Show "Lord of the Dance" wurde ebenso zum Hörvergnügen wie die Besteigung des Drachenbergs im anspruchsvollen "Pilatus: Mountain of Dragons" mit vielen begabten Solisten. Spaßige Ohrwürmer lösten die Anspannung, als der "Pink Panther", von Julia Majer am Tenorsaxofon verkörpert, auf die "Flintstones" traf. "A Klezmer Karneval" verband eine jüdische Hochzeit mit weiteren Tänzen, und mit der geforderten Zugabe stellten Julia Fischer und Yasemin Heizmann ihr zusätzliches Gesangstalent unter Beweis.

Der Musikverein aus Bad Imnau eröffnete den zweiten Teil mit "Vita pro Musica". Die lebendige Komposition, zu deutsch "Ein Leben für die Musi", spiegelte laut Ansage von Christine Lohmiller den Lebenslauf von Jochen Schlotter wider, der dieses Jahr sein 15. Dirigentenjubiläum in Bad Imnau feiert. Eingebettet in Titel mit hohem Wiedererkennungswert wie "Star Wars", "Musik liegt in der Luft" und Kulthits der 1980er-Jahre war das ebenso eigenwillige wie technisch anspruchsvolle "Visions".

Gewohnt pfiffig leiteten Barbara Bachmann und Christine Klausmann zu den Titeln der gastgebenden "Lyra" Wittershausen über, die mit 53 Musikern und drei Gastspielern die Bühne füllte. Das Publikum erfuhr, dass "der Martini" keineswegs so trocken wie bei James Bond, sondern nach kurzer Zeit bereits durchgeschwitzt sei. Noch dazu hätten die Musiker seit der Übernahme durch den hochgewachsenen "Knödelliebhaber und Polka-Freund" nach den Proben noch mehr Durst als bisher. Dass sie dennoch mit dem neuen Dirigenten Oliver Martini erfolgreich zu neuen Horizonten aufgebrochen sind und die hochgesteckten Erwartungen der aufmerksamen Zuhörer erfüllen können, zeigten sie mit "Overture to a New Horizon" und ihrem anspruchsvollsten Stück: "Klang der Alpen". Die James-Bond-Titelmelodie "For your Eyes Only" stand für eine unvergessliche Musikerhochzeit und erhielt durch das sehr einfühlsam vorgetragene Flügelhorn-Solo von Dominic Rohrer ebenso viel Charme wie Applaus. Gänsehaut verursachte der legendäre Evergreen "Music" von John Miles vor den Ehrungen und Dankesworten. "Franzl" und "Sissi" kündigten als letzten offiziellen Titel den "Kaiserin-Sissi-Marsch" an. Eine Polka krönte das mehr als dreistündige Programm, bevor die Dirigenten von Wittershausen und Bad Imnau gemeinsam mit ihren Musikern zum letzten Finale aufliefen.