V öhringen. Fast pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang feierte das Seniorenheim Pasodi sein Herbstfest. Sonnenblumen, gelbe Astern und gelbe Deko zauberten einen warmen Sonnentag. Monika Maier begrüßte die Senioren, ehrenamtlichen Helfer und Gäste zum gemeinsamen Nachmittag, der unter dem Motto stand "Mir send Schwoba". Und was Schwaben in früherer Zeit im Sommer und Herbst gearbeitet hatten, davon zeugten die großen Fotografien im Raum. Szenen aus der Landwirtschaft zeigten volle Erntewagen, das Kraut einschneiden mit dem großen Hobel, Spinnen, die Kartoffelernte und noch einiges mehr. Aber abends saß man auf dem Bänkle und sang, moderierte Maier, und so wollten sie es auch halten. Das Lied nach der Melodie "Auf der schwäb'sche Eisenbahne" ließ das Mosten aufleben. "Hoch auf dem gelben Wagen" reiste man an der "Mühle im Schwarzwälder Tal" vorbei bis ins Mühlbachtal, der Heimat der "Drei Perlen vom Mühlbachtal". Bodenständiger Humor, knitze Schläue, Schlagfertigkeit und wunderbaren Singstimmen begeisterte alle. "Grüaß Gott mitenand, dürfe mir da nasitza?", fragten die fesch gekleideten Damen Josefine (Brigitte Banholzer), Hildegard (Bianca Bunk) und Martha (Angelika Stierle), bevor sie ihren Schwatz auf Schwäbisch hielten. Man kam vom Hundertsten ins Tausendste, alles wurde genau durchgehechelt, denn nichts blieb den Damen verborgen. So hatten sie auch wahrgenommen, dass Josefine "gricht wia uff a Hochzig" gestern in der Stadt war. Diese gestand verschämt, eine Schnupperstunde beim Bauchtanz genossen zu haben. Ergänzt wurde die lebhafte Unterhaltung durch Lieder wie "Weißes Schiff in weiter Ferne" oder das "Gi Ga Gondele". Da geizte man nicht mit Applaus. Rege Tischgespräche und Beratungen führten zu den Lösungen des schwäbischen Ratespiels. Wer wusste schon, was ein "Mouganescht" ist? Der schwäbische Wurstsalat zum Abendessen setzte noch einen kulinarischen Höhepunkt.