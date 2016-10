Vöhringen Die "Wiesn" lockt die Besucher

Die Musiker des Musikverein Vöhringen liefen zur Hochform auf und entführten die Besucher fast schon in ein Wiesn-Zelt. Krustenbraten mit Kartoffelsalat gab es für den großen Hunger, Weißwurst mit Brezeln war genauso ein Renner an diesem Abend. Am meisten Laune machte allerdings die beliebte Maß um den großen Durst zu löschen. Bis weit nach Mitternacht konnte diese gestemmt und die prächtige Stimmung genossen werden. Mit Hits aus dem Computer sorgte DJ Mario dafür, dass die Stimmung noch lange anhielt. Beim Nageln zeigten die Besucher ihr Können und begeisterten die Zuschauer.