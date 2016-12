Vöhringen Die Wasserversorgung ist abgesichert

Vöhringen-Wittershausen (ah). Mit viel Fleiß und ehrenamtlicher Arbeit haben die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Wittershausen den Löschteich im Dorf zu neuem Glanz erweckt. Nach 40 Jahren war es an der Zeit, das Bauwerk mit Muskelkraft wieder in Ordnung zu bringen, um im Ernstfall von dem Wasser profitieren zu können, das in dem Becken angesammelt ist.