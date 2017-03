Vöhringen Die putzwütige Schwester räumt auf

Vöhringen-Wittershausen. Seit Oktober probt die Theatergruppe des Sportvereins, des Musikvereins und Gesangvereins in Wittershausen für das Stück "Männer haben’s auch nicht leicht". Die Aufführungen finden am 25. und 26. März in der Turn- und Festhalle in Wittershausen statt. Am Samstag, 25. März, beginnt um 13.30 Uhr die öffentliche Hauptprobe, abends startet die Veranstaltung um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 26. März beginnt die Aufführung bereits um 18 Uhr. Hallenöffnung ist jeweils eine Stunde vorher.