Vöhringen-Wittershausen. Fortgesetzt wurde die Tradition des Kollegiums an der Grundschule Wittershausen, den Schülern vor den Herbstferien zu abendlicher Stunde vorzulesen. Mit Kissen und Kuscheltieren kamen die Kinder freiwillig zur Schule und machten es sich in zwei Altersgruppen rund um den Vorlesesessel im schön dekorierten Geschichtenzimmer gemütlich. Besonders die ABC-Schützen, die als Kom­b­i­nationsklasse mit Klassenstufe 2 unterrichtet werden, durften die Schule bei den abendlichen Gutenachtgeschichten von einer neuen Seite kennenlernen. Grundschullehrerin Erika Sirl setzt sich seit Jahren als Kooperationslehrerin für den sanften Übergang zwischen Kindergarten und Grundschule ein und weiß, wie sie die Aufmerksamkeit der jüngsten Schüler fesseln kann. Am ersten Abend wählte sie ein lustiges Hexenbuch mit Illustrationen, pfiffigen Texten und Reimen, bevor "Tommy Löwenfreund, der mutigste Junge der Welt", zur Freude der Kinder mit dem Löwen Brüllmähne spannende Abenteuer im Zirkus erlebte. Ebenso begeistert reisten die Dritt- und Viertklässler mit der "Zugmaus" von Uwe Timm ins Schweizer Käseparadies. Neugierig auf die Fortsetzungen, besuchten die Schüler eifrig die drei Folgeabende mit dem kommissarischen Schulleiter Thomas Prügel sowie Sirls Kolleginnen Gudrun Flieg-Maier und Claudia Brendle. Ob die Zuhörer auch selbst gute (Vor-)Leser sind, werden sie beim geplanten Lesewettbewerb im November unter Beweis stellen können.