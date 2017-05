Vöhringen Der Pokal bleibt bei Thomas Schäfer

Beim Finale stand in diesem Jahr Steffen Sehburger auf der anderen Seite. Wie schon beim Gruppenspiel hieß es am Ende 3:0 für Schäfer, der damit den Siegerpokal in die Höhe stemmen durfte.

Damit ist Thomas Schäfer Rekord-Titelträger. Seit dieser Wettbewerb ausgespielt wird (1999), konnte er bereits sechs Mal den Siegerpokal entgegennehmen.

Die Vereinsmeisterschaften beim TTC Vöhringen gehören zu den Höhepunkten im Vereinsjahr. An den Start gingen in diesem Jahr 17 Spieler und mit Nicole Irsigler eine Spielerin. Aufgeteilt in drei Gruppen war es das Grundziel, auf den ersten beiden Plätzen zu landen. Neben Thomas Schäfer gelang dies in der Gruppe 3 Steffen Sehburger, in der Gruppe 2 Bernd Bührer und Yannik Schöninger und in der Gruppe 1 Bernhard "Bonne" Haid sowie Bernd Haigis.