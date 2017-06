Vöhringen Der eine kam, der andere geht auf die Wanderschaft

Der Gedanke war schon seit längerem da, war von seiner Familie zu hören, dennoch traf es alle etwas unvorbereitet. Von Bedeutung war für Schaumann das Wochenende davor, an dem Gabriel Wagner aus Bergfelden wieder nach Hause gebracht wurde (wir berichteten). Er erlebte als Gast bei dessen Heimkehrfest hautnah die Herzlichkeit der Rolandsbrüder. An diesem Abend fiel für den 23-Jährigen die Entscheidung für das "Jetzt", das er sofort eine Woche später in die Tat umsetzte. Um 13 Uhr zogen Familie, Freunde, Bekannte, Schaumann selbst mit sechs Rolandsbrüdern in Richtung Ortsausgang nach Wittershausen. Unter ihnen war sein Export, Bruder Max, der ihn in nächster Zeit in allem unterweisen wird, was er auf der Wanderschaft braucht. Gleichzeitig wird er prüfen, ob sein Schützling sich benehmen kann, arbeitstechnisch kompetent ist und hinter den Idealen wie Treue, Freundschaft und Brüderlichkeit steht. Gabriel Wagner hatte ihn morgens noch zu seinem Vorhaben beglückwünscht, wegen einer Veranstaltung des Rolandschachts konnte er bei der Verabschiedung nicht anwesend sein.

Hinter dem Ortsschild an der Begrüßungstafel wartete harte Arbeit auf das zukünftige Mitglied. Manpower und geografische Kenntnisse waren gefragt. Zunächst mit einem Bleistift, später mit einem Nagel, einem Löffel, und mit seinem Stenz, dem Wanderstock, und schließlich mit einem Spaten musste der Neuling ein 80 Zentimeter tiefes Loch ausheben. Da hinein kam eine halbe Flasche Schnaps, eine Flasche voller Glückwunschzettel und eine selbst skizzierte Deutschlandkarte mit verschiedenen Orten. Dann ging es Richtung Ortsschild, er überkletterte es, und ohne einen Blick zurück zu werfen, ging es auf Wanderschaft.