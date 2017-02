Vöhringen Das Raumkonzept steht bereits

Um die Planung voranzubringen, beschäftigen sich drei Workshopgruppen mit den Bereichen Bewirtung (Küche, Anlieferung und Kühlräume am 7. Februar), Sport (Umkleiden, Geräteräume und Zuschauertribüne am 14. Februar) und Kultur (Bühnenhaus, Akustik, Technik und Bestuhlung am 21. Februar). Die Besucher trugen sich dazu in eine entsprechende Liste ein. Grundlage der Beratungen ist das Raumprogramm. Funktionale Abläufe sollen konkretisiert werden, um den optimalen Grundriss herauszuarbeiten. Zu jedem Arbeitsbereich wurden Inhalte und Aufgaben vorgestellt. Am 7. März werden in der Abschlussveranstaltung alle Ergebnisse zusammengeführt und koordiniert, die bei der weiteren vertieften Planung berücksichtigt werden.

Nach dem derzeitigen Stand weist der Hallengrundriss mit 34 mal 22 Metern drei Teilbereiche aus: Foyer und Gymnastikraum (mit Trennwand), Mehrzweckhalle mit Bühnenhaus und einen Nebentrakt mit zwei Geräteräumen, einem Lager, Umkleiden, einer Küche und sanitären Anlägen. Der Hauptzugang ist vom Vorplatz aus über das Foyer. Weitere Zugänge sind über die Bühne, Geräteräume und zur Küche geplant. Eine Treppe führt ins Obergeschoss mit kleinem Foyer und zwei Zugängen, die ebenerdig und damit barrierefrei zum Parkplatz hinführen.

Im Obergeschoss befindet sich eine Zuschauertribüne mit zwei Sitzreihen. Technik, Regie und kleinere Nebenräume sind dort eingezeichnet. In weiteren Ausführungen wurde auf die Außenansichten mit sichtbarem Hallenkörper und in der Erde liegendem Nebentrakt sowie auf die Fassaden und Änderungen im Planwerk eingegangen.