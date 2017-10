Vöhringen Das Lugebrückle ist jetzt neu und besonders stabil

Die Initiative hat rund 170 Stunden lang gearbeitet, bis ihr Werk fertig war. Trotz der vielen Eigenleistungen wäre es ohne Sponsoren nicht gegangen, wie Hermann Lehmann bei der Einweihung betonte. Die Kreissparkasse spendete 2000 Euro, die Traugott-Plocher-Stiftung 1000 Euro und obendrein weitere 600 Euro für eine Schaukel auf dem Grillplatz im Keltertal, der gar nicht weit vom Lugebrückle entfernt ist. Lehmann dankte den Geldgebern, aber vor allem auch Gerhard Treinen vom Vöhringer Bauhof.

Der Brückenbau ist das jüngste Projekt der regen Gruppe um Hermann Lehmann. Was die Bürger für Bürger anpacken, hat Hand und Fuß. Das würdigte auch Bürgermeister Stefan Hammer, der vor allem die technische Leistung herausstellte. Es gehe schließlich um die Verkehrssicherung. Eine solche Brücke müsse pro Quadratmeter ein Gewicht von 500 Kilogramm aushalten können. Die Bürger für Bürger haben für verschiedene Gewerke Spezialisten in den eigenen Reihen. Das sieht man auch an der sauberen Bauausführung.

Ein Foto zeigte, wie baufällig die wohl 40 Jahre alte Vorgängerbrücke war. Sie zu ersetzen, stand schon seit längerem auf dem Plan der Bürgerinitiative. Über die Brücke gelangt man nicht nur zum Grillplatz, sondern auch zum Schützenhaus. Der Mühlbachhöhenweg wird ebenfalls darüber geführt.