Vöhringen Das Augenmerk liegt auf der Gewerbesteuer

Vöhringen. Im inzwischen sechsten Haushaltsplan nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht, den Vöhringen aufstellt, manifestieren sich einige zentrale Entwicklungen. So geht es der Gemeinde finanziell ganz gut. Anders wäre das Projekt "Neue Halle", für das im kommenden Jahr 701 000 Euro abfließen sollen, nicht zu realisieren. In der mittelfristigen Finanzplanung summieren sich die Kosten in den Folgejahren bis 2021 auf 7,63 Millionen Euro. Vor nicht allzu langer Zeit wäre solch ein Vorhaben schlicht Utopie gewesen. Dabei, und das ist eine zweite Entwicklung, auf die der Bürgermeister hinweist, gab es Jahre, in denen die Gewerbesteuereinnahmen deutlich höher waren. So riss man 2004 die Zwei-Millionen-Euro-Marke, und auch an die Ergebnisse von 2007 oder 2008 kommt man mit dem Ansatz von 1,4 Millionen Euro nicht heran.

Kompensiert wurde das bislang mit der Vergnügungssteuer, die die beiden Spielhallen auswerfen. Sie spülte zuletzt nach Plan 1,6 Millionen Euro pro Jahr in die Gemeindekasse. Nach einer Gesetzesänderung, die Öffnungszeiten und technische Vorkehrungen für den Spielbetrieb betrifft, sind diese Werte absehbar nach unten zu korrigieren. Wo die Einnahmen tatsächlich liegen werden, ist völlig offen. Geplant wird mit einem Ansatz von 925 000 Euro.

Und noch etwas wird greifbar: Der Entwurf sieht bei den Personalkosten ein deutliches Plus vor. Es ist nur teilweise möglichen neuen Tarifabschlüssen geschuldet. Vielmehr würde die schlank aufgestellte Verwaltung gerne aufstocken. Die Überstunden im Hauptamt hätten inzwischen den vierstelligen Bereich erreicht, sagt Kämmerin Maike Haug, die das Planwerk vorstellt. Ohne zusätzliches Personal ist diese Arbeit nicht zu schaffen.