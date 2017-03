Vöhringen Bewertungsmatrix zur Entscheidung

Da er darum gebeten hatte, Synergieeffekte bei der Auftragsvergabe aus einer Hand aufzeigen zu dürfen, bekamen alle vier Anbieter die Chance, sich im Rahmen einer Bieterpräsentation im Gemeinderat vorzustellen. Zählen sollten neben dem Honorarangebot auch Kompetenz und Qualität, sprich der Gesamteindruck.

Punkte werden verteilt

Dreigrün, Zoll und Faktorgrün stellten ihr Unternehmen, ausgewählte Referenzprojekte und verschiedene Aspekte der Projektdurchführung dar. Das Büro Gfrörer aus Empfingen blieb "aus terminlichen Gründen" fern.

Zur Entscheidung führte in nichtöffentlicher Sitzung das Ausfüllen einer Zwölf-Punkte-Matrix durch jedes Gemeinderatsmitglied. Gfrörer erhielt in der Auswertung aufgrund seines Fernbleibens lediglich die Honorar- und damit am wenigsten Punkte. Peter Zoll und Projektleiter Ruprecht Neulinger war es offensichtlich am besten gelungen, sich im Rennen um den Auftrag zu positionieren.

"Wären gleich mehrere Bieter zur Angebotsabgabe aufgefordert worden, hätte man sich den Aufwand sparen können", verlautete aus dem Gremium. Die Projektleiterin Stefanie Hillebrand von Drees & Sommer betonte, die Angelegenheit habe "unter dem Schwellenwert gelegen". Bürgermeister Stefan Hammer verteidigte die ursprüngliche Vorgehensweise als rechtskonform. Die Gemeinde vertraue der Beratung durch Drees & Sommer und fühle sich durch die vom Gemeinderat getroffene Entscheidung bestätigt.

Auf die Frage von Andrea Kopp, ob der Gemeinderat für künftige Entscheidungen einen Beschluss zum grundsätzlichen Einholen mehrerer Angebote fassen müsse, erklärte Hammer, dieser Wunsch sei bei der Verwaltung als Handlungsauftrag für die Zukunft angekommen.