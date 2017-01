Vöhringen Bendig/Spiegel sorgt für Überraschung

Die letzte sportlichen Entscheidung beim Tischtennisclub Vöhringen fiel unmittelbar vor dem Jahreswechsel. Nach den Spielen stand der kameradschaftliche Jahresabschluss auf dem Terminplan. Nach einer Wanderung ging es ins Sportheim der TSG Wittershausen zur Siegerehrung.

Das Sieger-Doppel bei den Vereinsmeisterschaften hieß Benjamin Bendig und Holger Spiegel. Beide hatten sich sehr gut ergänzt und auf dem Weg zum Titel für so manche Überraschung gesorgt. Insgesamt standen die 26 Spieler, die in 13 Doppel gesetzt und gelost wurden, über sieben Stunden im Wettkampf. Benjamin Bendig und Holger Spiegel qualifizierten sich in der Gruppe nach vier Siegen und zwei Niederlagen mit dem zweiten Platz für die Finalspiele. Dort ließen sie sich nicht mehr aus dem Rhythmus bringen und gewannen. Sie traten damit die Nachfolge von Timo Hofmann und Matthias Hagenlocher an. Hagenlocher hat sich dreimal in Folge für das Finale qualifiziert. Noch in der Turnhalle gratulierte Vorsitzender Thomas Schäfer den beiden erfolgreichen Spielern.

Das Turnier wird gut angenommen. Bernhard Haid, Steffen Sehburger und Wolfgang Narr waren für den Ablauf verantwortlich. Für den Wettkampf wurden die nach der Vereinsrangliste starken Spieler gesetzt, dazu wurden die weiteren Tischtennisspieler hinzugelost, und damit gab es interessante Paare und letztendlich spannende und offene Spiele. Die Platzierungen: 1. Benjamin Bendig/Holger Spiegel, 2. Volker Kopf/Matthias Hagenlocher, 3. Thomas Schäfer/Wolfgang Narr, 4. Björn Bendig/Daniel Kramp, 5. Bernd Haigis/Nicole Irsigler, 6. Bernd Bührer/Steffen Rauch, 7. Bernd Groth/Daniel Gaus und Timo Hofmann/Oliver Schwarz.