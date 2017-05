Vöhringen Baukonjunktur macht sich deutlich bemerkbar

Vöhringen (bos). Die gute Konjunktur hat ihren Preis. Wie in vielen Gemeinden derzeit wurde auch am Montagabend in Vöhringen am Ratstisch darüber diskutiert. Denn Tiefbaumaßnahmen werden inzwischen regelmäßig deutlich teurer angeboten als die für die Ausschreibung erstellte Kostenberechnung.