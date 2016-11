Vöhringen Auskunft über die Häuser

Vöhringen-Wittershausen. Anfang Dezember wird der Ortschaftsrat wieder die jährlich übliche Ortsbegehung veranstalten. Hierfür legte Ortsvorsteherin Kerstin Jauch in Absprache mit dem Gremium mehrere Anlaufpunkte fest. Dazu zählen das Schuppen- und Gewerbegebiet, der reparierte Brunnentrog am Abzweig Lupferstraße, der Friedhof mit der inzwischen sanierten Mauer und die Baustelle der Ortsdurchfahrt sowie die durch die Umleitungsstrecke noch mehr in Mitleidenschaft gezogene Bochinger Straße.