Vöhringen Auf der Suche nach den eigenen Begabungen

Für geistliche Impulse sorgte Jugendreferent Jörg Gaiser vom Evangelischen Jugendwerk Sulz zum Thema "Du bist begabt". Zum Auftakt stellte Gemeinschaftsdiakonin Marianne Dölker-Gruhler ihre Begabung als Bauchrednerin unter Beweis. Sie brachte das Publikum zum Lachen, indem sie Puppe Philipp beim Zwiegespräch Sätze in den Mund legte wie "Ich bin das beste Pferd im Stall – ich mache am meisten Mist!" Zum Trost diente die Feststellung "Niemand kann alles, aber jeder kann etwas."

Weiter ging es mit einer von Joachim Hilt und Jörg Blöchle unterhaltsam dargestellten Diskussion im Werkzeugkasten, wer wohl als Leiter am besten geeignet wäre. Als zu hart erwies sich der Hammer, zu oberflächlich waren der Hobel und das Schmirgelpapier. Der Bohrer hatte zwar Tiefgang, drehte sich aber auf der Stelle. Der Zollstock wollte einfach nur der Größte sein, und dann waren da auch noch die (Nerven-) Säge und der Schraubenzieher, der eine Schraube locker hatte und schon beim Zuschauen einen Drehwurm verursachte.

An dieser Stelle stieg Jörg Gaiser ins Thema ein. "Welche Rolle würden wir wohl in dieser Werkzeugkiste spielen?", fragte er in die Runde und leitete geschickt über auf einen Bibeltext aus dem Paulus-Brief an die Epheser. Erfrischend ehrlich schilderte er seine beruflichen Anfänge als Handwerker und die Suche nach seinen eigenen Begabungen. Mit Menschen einen Weg zu gehen, das Wort Christi in die Welt hinauszutragen, sei kein Job, sondern eine Begabung.