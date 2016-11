Vöhringen Auf den Abschied folgen die Begrüßungen

Verabschiedet wurden nach neun Jahren Uschi und Johann Müller. Ebenfalls ein Präsent erhielten Ingrid Bauch und Theo Bachmann. 13 Jahre lang hatte Theo Bachmann federführend für ein abwechslungsreiches Programm und lohnende Ausflüge gesorgt und durchs Programm geführt, Ingrid Bauch engagierte sich vor allem für das leibliche Wohl der Gäste.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand ein Ständerling statt, allerdings ohne Pfarrer Hämmerle. Selbst zum Erinnerungsfoto blieb ihm keine Zeit mehr. Mit wehendem Talar eilte er zu seinem zweiten Gottesdienst nach Sigmarswangen, wo die Gemeinde bereits beim "Macht hoch die Tür" angelangt war.

Der frühere Seniorennachmittag wurde in Wittershausen erstmals durch einen Adventsnachmittag für die ganze Gemeinde ersetzt. Für Unterhaltung sorgten die "Bless the Lord Singers", die Konfirmanden und Silke Bouikidou am Klavier.

Pfarrer Hämmerle hielt eine Andacht und Texte von Franz Härle bereit, und beim Adventsbazar konnten liebevoll gefertigte weihnachtliche Bastelarbeiten erworben werden.