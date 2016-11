Vöhringen Attraktionen am Wegesrand

Seiner Ansicht nach folge der Mühlbachhöhenweg einer klaren Struktur von der Quelle bis zur Mündung, damit stehe nicht nur Mühlbach drauf, sondern sei auch Mühlbach drin. Seine Streckenoptimierung ergab einige Änderungen. So sieht sie einen Parkplatz an der Gemarkungsgrenze zu Sigmarswangen, an der Römerstraße, vor.

Über den Herrenweg verläuft der Weg durchs Dorf zum Juchzgergraben und mündet dort in die alte Route. In Vöhringen führt die Strecke direkt über die Treppen zum Tonauturm und weiter zum Mühlbachblick. Das Kloster Kirchberg wird über den Wandbühl mit einem herrlichen Blick auf den Hohenzollern erreicht. Vom Palmweg kommend in Renfrizhausen geht es über Mühlheim zum Parkplatz beim Schafwollgeschäft Haag-Dietz.

Damit so ein Wanderweg Erfolg hat, muss die Streckenführung mit attraktiven Punkten stimmen. Thiel berichtete über bereits im Entstehen begriffene Attraktivitäten in Wittershausen, wie des Märchenwalds, des Abstechers "Berg" – mit 686 Metern der höchste Punkt – und der Sitzplätze beim alten Reservoir. Auch brachte er den reichen geologischen Begleitpfad wieder in Erinnerung.