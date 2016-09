Vöhringen Am Buffet wird das Eis gebrochen

Leider verschlief die kleine Hanan ihren Auftritt, nichts konnte sie aus der Ruhe bringen. Das warme Herbstwetter nutzend, trafen sich die Frauen draußen zum Kennenlernspiel. "Ich heiße... und der Ball geht an...". Waren anfangs die Namen noch schwer auszusprechen, so wuchs die Heiterkeit dadurch immer mehr. Ganz schnell waren Name und Person eins, die Freude darüber war in den Mienen zu erkennen.

Und wer der Meinung war, syrische Damen könnten nicht kicken und träfen keinen Ball, täuschten sich gewaltig. Nebenbei war die Kleiderkammer geöffnet. Kinder-, Damen- und Herrensachen konnten nach etwas Passendem durchgesehen werden, wovon auch reichlich Gebrauch gemacht wurde. Die Teestube ist jeweils am letzten Samstag des Monats von 14 bis 17 Uhr geöffnet.