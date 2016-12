Vöhrenbach Zwei Orte werben in einer Broschüre

Die Broschüre stellt nicht nur heimelige Ferienwohnungen vor, sondern auch Natur pur und Menschen, denen man das Wohlgefühl in beiden Orten abnimmt. Auch Kinder sehen beim Blättern, was es alles zu erleben und erforschen gibt.

Robert Stromberger erklärt, dass die Print-Medien immer noch wichtig sind: "Nur das Internet reicht nicht, die Menschen wollen die Broschüre in der Hand halten und immer wieder hineinschauen", erklärt er. Nadine Bachhäubl von der Tourist-Information Unterkirnach kann ihm da nur zustimmen.

Es sei viel Arbeit gewesen, dieses gemeinsame Werk auf die Beine zu stellen, betont Braun und weiß, in einer nächsten Broschüre kann man auf dieser gelungenen Basis weiterarbeiten. Auf der CMT, der Urlaubsmesse in Stuttgart, könne man vom 14. bis 22. Januar den gemeinsamen Stand besuchen und beim Blättern feststellen: "So weit ist das doch gar nicht von Stuttgart oder Karlsruhe aus. Ein bis zwei Stunden Fahrt und der Feinstaub, die unzähligen Baustellen und das permanente Gehupe sind vergessen und man kann in herrlicher Natur loslassen".

Dass für die Bilder mit Menschen keine Schauspieler genommen wurden, sondern Feriengäste und Bürger, mache die Broschüre noch glaubwürdiger, nichts sei gestellt, nichts komme steif rüber, zeigt sich Braun begeistert. Der Schwarzwald werde immer mehr an Bedeutung gewinnen, erklärte Braun und Stromberger ergänzte: "Wir können auch ein Stück Sicherheit bieten."

Ohne den Beitrag der Gastgeber habe die Erstellung der Broschüre rund 6500 Euro gekostet, immerhin hätten sich 80 Prozent der Gastgeber beteiligt, zeigt sich Braun zufrieden. Die Broschüre werde auf Anfrage verschickt und sie liege in den Tourist-Informationen aus.

Nadine Bachhäubl stellte zudem die Übernachtungszahlen in Unterkirnach von Januar bis einschließlich Oktober vor: Es gab 11 834 Ankünfte und 63 754 Übernachtungen. Diese Angaben beziehen sich auf die gemeldeten Feriengäste nach Meldescheineingabe. Die statistischen Übernachtungen seien nicht mit einberechnet.