Vöhrenbach Zum Abschluss das Revolutionslied

Immer wieder ergänzte Siegfried Kleiser die Vorträge von Lied und Text auch durch weitere Berichte und Erzählungen. Unter anderem macht er deutlich, dass es in der jüngeren Zeit wieder eine ganze Reihe neuer Erkenntnisse und auch neuer Dokumente zur Geschichte Vöhrenbachs gegeben habe, die er zu gegebener Zeit in einem Vortrag vorstellen wolle.

Persönlichkeiten der Ortsgeschichte

"Es würde Vöhrenbach gut anstehen, wenn hier eine aktuelle und vollständige Chronik verfasst würde wie in vielen Orten der Umgebung", so Kleiser. Denn zunehmend werden viele Persönlichkeiten der Vöhrenbacher Ortsgeschichte vergessen. Und auch die Schule kümmere sich nicht mehr um die lokale Geschichte.

Es folgten wieder eine Reihe weiterer Lieder, in denen unter anderem auch die Lebenssituation der Menschen damals angesprochen wurde, wenn sie gerade im Herbst nach Ende der Arbeiten wieder auf Wanderschaft gehen mussten.

Viel Lokalkolorit floss zudem in Lieder und Gedichte ein. So gab es Verse zum bekannten Scheiben schlagen: "Schiebi, schiebo, wem soll die Schiebe go?". Und hier war ganz klar auch das Badner Land angesprochen. Dem habe man auch bei der Dekoration des Raumes Rechnung getragen mit einer gelb-rot-gelben Tischdecke.

Zur Besiedelung des hohen Schwarzwalds

Ebenso gab es interessante Erzählungen zur Entstehung der Höllentalbahn sowie überhaupt zur Besiedelung des hohen Schwarzwalds. Das eigentliche Programm wurde dann abgeschlossen mit dem Revolutionslied ­"Die Gedanken sind frei".

Zwei Besucher brachten sich selbst mit einem Beitrag ein. Egon Bücheler aus Furtwangen philosophierte über die Ehe und die Frauen: "Wie unterschiedlich ist doch die Beziehung je nachdem ob man mit einer Frau, mit einer Gattin oder mit einer Gemahlin verheiratet ist." Dazu gab es noch eine kurze Abhandlung über seine neun Frauen zu Hause einschließlich Hase und Katze.

Lustiges Lied endet sehr tragisch

Theo Kern aus Linach meinte, dass man immer wieder gesehen habe, dass auch die fröhlichen Lieder meist tragische Elemente enthalten. Und so trug er ein kurzes Gedicht vor über eine schöne Blume, die am Ende vom Esel gefressen wurde.

Laut Siegfried Kleiser erläutert ist der "Liechtgang" eine alte Tradition im Schwarzwald. Im Winter, wenn die landwirtschaftliche Arbeit ruhte und die Abende lang waren, traf man sich regelmäßig in jeweils vereinbarten Bauernhöfen zu einem gemütlichen Abend. Drinnen in der warmen Stube saß man beieinander, sang, erzählte, machte Späße. Für diese Treffen nahm man auch zum Teil beachtliche Wege auf sich. Für viele Bewohner der abgelegenen Höfe waren diese Abende die einzige Gelegenheit – außer den Markttagen – sich zu treffen, auszutauschen und auch Neuigkeiten zu erfahren. Gerade auch die Jugendlichen trafen sich bei diesen Abenden und so sei, so Siegfried Kleiser, der "Liechtgang" sogar auch als Heiratsvermittlung bezeichnet worden. Beteiligt waren Hofbewohner jeden Alters, allerdings war dann zu einer bestimmten Stunde Bettzeit für die Kinder, was sich natürlich dann auch am Programm und an den Gesprächen bemerkbar machte.

Diese Atmosphäre will man im historischen Uhrmacherhäusle nachempfinden und die gute Stube bietet hier natürlich das ideale Ambiente. "Man glaubt gar nicht, wie viele Menschen in dieser kleinen Stube Platz finden", kommentierte Siegfried Kleiser die Zahl von gut 30 Besuchern an diesem Abend.

Die Heimatgilde Frohsinn lädt noch zweimal in diesem Winter wieder zu den beliebten "z’Liechtgänge" ins Uhrmacherhäusle in Vöhrenbach ein. Das Programm beinhaltet Liedersingen, Mundart-Gedichte, alte Begebenheiten werden vorgetragen, alte und vergessene jahreszeitliche Abläufe in Erinnerung gebracht und das Gespräch untereinander gepflegt. Auch die Besucher sind eingeladen, sich mit entsprechenden Beiträgen einzubringen.

Die Termine sind jeweils freitags um 19 Uhr am 1. Dezember und 5. Januar.