Vöhrenbach Zuführungsrate beläuft sich auf 1,1 Millionen

Bei der anschließenden kurzen Diskussion im Gemeinderat machte Gunda Kleiser (CDU) deutlich, dass ein wesentlicher Anteil an diesen Einnahmen die Gewerbesteuern darstellen. Umso wichtiger sei es, dass man das Thema Gewerbegebiet angeht, denn ein gut funktionierendes, erfolgreiches Gewerbe sei "unser Brot". Peter Hummel (BWV) sah das Ganze mit dem Blick auf die Zukunft etwas skeptisch, denn auf die Stadt warten neue große Aufgaben wie die Breitbandversorgung, um sowohl die Bevölkerung wie die Industrie im ländlichen Raum halten zu können. Sehr schnell könne es geschehen, dass man hier wieder neue Schulden aufnehmen müsse, beispielsweise auch für die Schwimmbad-Sanierung.

Bürgermeister Robert Strumberger kritisierte, dass das Land zwar Rekord-Einnahmen verzeichne, bei den Kommunen aber weiter spare, obwohl hier große Aufgaben anstehen wie die Breitbandversorgung oder auch das Vorhalten von Wohnungen für mögliche Flüchtlinge. Solange es der Wirtschaft gut geht, kann die Gemeinde allerdings von der Gewerbesteuer profitieren. Rüdiger Hirt (CDU) forderte allerdings, dass man nicht alles mit Zukunftsängsten infrage stellen sollte.

Denn noch 2006 hätte keiner damit gerechnet, dass 2009 die Wirtschaft eine solche Flaute erfährt. Und 2009 wiederum hätte niemand einen solchen Höhenflug erwartet, wie er aktuell vorhanden ist. Denn keiner kann die Entwicklung vorhersagen.

Darunter versteht man zu Zeiten der "kameralistischen Haushaltsführung" (wird 2018 durch das neue Buchführungssystem, die "kommunale Doppik", ersetzt) grundsätzlich die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt ("positive" Zuführung). Die laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushalts sind dabei umfangreicher als die laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushalts, so dass auch ein Teil der laufenden Einnahmen zur Beschaffung von Vermögensgegenständen herangezogen werden kann. Die Zuführung muss nach den gesetzlichen Vorschriften mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann (Mindestzuführung).

Durch eine negative Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen oder aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Situation können Kommunen nicht mehr in der Lage sein, genügend Einnahmen zu erzielen, um die laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushalts bestreiten zu können. In diesen Fällen besteht die Möglichkeit, Mittel vom Vermögenshaushalt auf den Verwaltungshaushalt zu transferieren ("umgekehrte" oder "negative" Zuführungsrate). Dies soll eine Ausnahme bleiben, denn die Kommunen leben sonst von ihrer Substanz.