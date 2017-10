Vöhrenbach Zimmerbrand als Ausgangspunkt

Ausgangspunkt war das Haus des Teilortskommandanten Christoph Schmid. Hier war ein Zimmerbrand bei der Alarmierung um 16 Uhr angenommen. Rolf Haase, ehemaliger Teilortskommandant in Hammereisenbach, schlüpfte in die Rolle der zu rettenden Person. Haase konnte sich zunächst vom Brandherd weg auf den Balkon retten. Von hier aus wurde die Menschenrettung über eine Steckleiter eingeleitet. Zügig rückte der Atemschutztrupp an. Nach der ersten Menschenrettung drangen die Atemschutzmänner nochmals in die Wohnräume vor, da noch eine zweite Person vermutet wurde.

Wolfgang Schmid überwachte derweil die Zeiten der Atemschutzträger. Gleichzeitig wurden die Löschleitungen von zwei Hydranten aufgebaut. Teilortskommandant Schmid koordinierte die Abläufe. Sein Stellvertreter Thomas King richtete sein Augenmerk mehr auf die Wasserversorgung. Hier sollten wichtige Erkenntnisse für eventuelle Ernstfälle gewonnen werden.

Während bei einem Hydranten Wasser aus der Ringleitung entnommen wurde, stammte die zweite Entnahme von einem Hydranten mit der im Netz zugeschalteten Druckerhöhung. Um einen konstanten Wasserdruck zu haben, wurde hier noch eine Tragkraftspritze angeschlossen. Dadurch wurde mehr Wasser von Leitungsnetz entnommen, als eigentlich nachfließen kann. Deutlich zeigte sich jetzt bei der Entnahme des ersten Hydranten die Folgen. Der Wasserdruck wurde zu labil. Eine stabile Brandbekämpfung wäre damit nicht möglich gewesen.