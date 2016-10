Vöhrenbach Wurst zu Ehren des Namensgebers

Nach einem verregneten Dienstag, war der Wettergott den Schülern und Lehrern wohlgesonnen.

Zwar war es morgens mit drei Grad noch knackig kalt, aber die Sonne ließ nicht lange auf sich warten und die Steigung hinauf zur Wiese des Hermesbauern ließ keinen mehr frieren. Oben angelangt, konnten die Kinder wieder nach Herzenslust Hütten bauen, sich an den von den Sportlehrern mitgebrachten Spielgeräten verweilen oder einfach den unterrichtsfreien Tag genießen. Freudig erwartet wurde natürlich auch die in Aussicht gestellte heiße Wurst, die immer wieder an den Wohltäter der Stadt Vöhrenbach und Namensgeber der Schule, Josef Hebting, erinnern soll.

Gibt es heute zwar keine kostenlosen Unterrichtsmittel und Freifahrten bei Ausflügen mehr, so blieb doch das kostenlose Vesper beim Schulwandertag, das alle genüsslich verzehrten.