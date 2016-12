Vöhrenbach Wirbelnden Dirigenten verabschiedet

Weitere Dankesworte für den scheidenden Dirigenten hatte Pfarrer Martin Schäuble. Der Uracher Geistliche hob besonders die drei Kirchenkonzerte unter der prägenden Leitung von Reiner Menge hervor. Über das aktuelle Kirchenkonzert merkte man Schäuble die Freude förmlich an. Der Pfarrer meinte: Ich bin einfach überwältigt und hingerissen über die facettenreichen Darbietungen, wobei Schäuble das Stück "Nova Vita" extra hervorhob. Zum gestenreichen und temperamentvollen Dirigat von Menge sagte Schäuble: Ich habe einen wirbelnden Dirigenten gesehen. Dem Pfarrer gefiel auch, dass die einheimischen Musiker die letzten drei Jahresabschlusskonzerte in der Kirche veranstalteten. Damit sei auch die Verbundenheit mit dem Uracher Gotteshaus unterstrichen worden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag spielen die Uracher Musiker wieder in der Kirche und umrahmen den Gottesdienst. Bei seinem Hinweis für diesen Auftritt mit den Worten "Besuchen Sie die Weihnachtsgottesdienste" sorgte Manfred Bertl für Schmunzeln unter den Konzertbesuchern in der Kirche. Hier hatte er die anschließenden und gleichlautenden Formulierungen des Pfarrers vorweggenommen und die Konzertgäste wurden somit zweimal zu den Gottesdiensten über die Weihnachtsfeiertage eingeladen.