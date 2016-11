Vöhrenbach Wiedersehen mit Gastkindern

Vöhrenbach. Die Vorstände Verena Schafranski und Fred Heinze haben mit ihrem eigenen Fahrzeug und Anhänger 1210 Kilogramm Hilfsgüter im Wert von 4500 Euro erfolgreich nach Weißrussland transportiert. 30 Stunden nach der Abfahrt in Vöhrenbach kamen sie am Ziel an, dort warteten allerdings noch einmal langwierige Zollabfertigungen.

Aufgebrochen waren die beiden am Donnerstagmittag. Über die Oberlausitz ging es weiter nach Polen und an die Grenze zu Weißrussland. Die Abfertigung an dieser Grenze dauerte immerhin sieben Stunden, unter anderem musste der komplette Anhänger entladen und wieder beladen werden. Nach einer relativ kurzen Übernachtungspause kamen sie am Freitagabend nach 2300 Kilometern Fahrt in Buda Koschelewo an.

Dort gab es aber noch einmal eine Zollabfertigung im Binnenzollamt, wo sie gemeinsam mit 100 weiteren Lkw wieder lange Zeit warten mussten. Dann war aber die Wiedersehensfreude groß bei den Partnern aus dem weißrussischen Hilfeverein. Diese übernahmen es, die Hilfsgüter, Kinderbekleidung, Bettwäsche, Stoffe, Wolle und Schuhe an bedürftige Familien in der Region zu verteilen, die noch immer massiv unter den Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl leidet.