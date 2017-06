Vöhrenbach Wettkampfeinsatz mit Bronze belohnt

Die Vöhrenbacher Feuerwehr will die Wettkampf-Teilnahme in nächster Zeit noch intensivieren. Geplant ist, dass sich die Teilnehmer an diesem Bronze-Wettkampf im kommenden Jahr der Herausforderung für das Leistungsabzeichen in Silber stellen. Gleichzeitig sollen weitere junge Feuerwehrleute animiert werden, sich dem Leistungsabzeichen zu stellen.

Das Leistungsabzeichen in Bronze haben errungen von der Abteilung Vöhrenbach: Alexander Schneider, Christian Murzko, Jonas Borchert, Yannick Ketterer, Manuel Kleiser, Mario Farrarese, Andreas Weißer und Raimondo Di Mino, aus Hammereisenbach: Albert Hegenauer, Patrick King, Lukas Winterhalder, David Willmann und Markus Hellenschmidt sowie aus Langenbach: Wilfried Kreuz und Manuel Kreuz.