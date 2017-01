Vöhrenbach Wenn das Schaufeln zur Qual wird

Dazu gibt es klare Regeln durch die städtische Satzung. Dort heißt es: "Die Gehwege müssen werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr geräumt und gestreut sein... Diese Pflicht endet um 20 Uhr."

Das kann ganz schön Kraft kosten. Wer alt, gebrechlich, behindert ist oder gesundheitliche Probleme hat, für den kann die Räumpflicht zur Qual werden.

So aktuell ein Fall eines Ehepaares aus dem Wohngebiet Burg, das wegen Krankheit nicht zur Schneeschaufel greifen kann. Die Stadtverwaltung bittet nun um Mithilfe und will zwischen hilfesuchenden und hilfsbereiten Mitbürgern in der Stadt und den Ortsteilen vermitteln.