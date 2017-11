Vöhrenbach Weihnachtsmärkte im Doppelpack

Nach einem vierstündigen Aufenthalt geht die Reise weiter in die Ortenau nach Gengenbach. Bereits seit 20 Jahren erweist sich die Ortenaugemeinde in der Adventszeit als magischer Anziehungspunkt: Das Rathaus verwandelt sich mit seinen 24 Fenstern in das weltgrößte Adventskalenderhaus. Rund 100 000 Besucher aus Nah und Fern waren es allein in der vergangenen Adventszeit, die sich von dem allabendlichen Ritual in den Bann ziehen ließen, das mit Musik, Spiel und den warm hinterleuchteten Fenstern das Gengenbacher Rathaus in eine "Schatztruhe der Fantasie" verwandelt. 24 fantastische Motive verzaubern die Fenster der klassizistischen Fassade des Gengenbacher Rathauses.

Abfahrt ist am Mittwoch, 13. Dezember. um 9 Uhr in Vöhrenbach am Rathaus, um 9:15 Uhr in Furtwangen, Busbahnhof Rössleplatz, und um 09.30 Uhr in Schönwald in der Ortsmitte, damit auch alle Freunde des Furtwanger Schwarzwaldvereins bequem zusteigen und auch ein Gläschen Glühwein in den Weinorten genießen können. Die Rückkehr wird gegen 20.30 Uhr erfolgen.

Die Reiseleitung: liegt bei Ursula Kienzler, 07727 / 12 24. Die Anmeldung kann nur durch Einzahlung des Teilnehmerbeitrags bis 6. Dezember auf das Schwarzwald-Vereins-Konto bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar geschehen. In der Furtwanger und Vöhrenbacher Tourist-Info liegen Informations-Flyer bereit.