Vöhrenbach Wehr übt Umgang mit Atemschutz

25 Feuerwehrleute aus den vier Abteilungen der Vöhrenbacher Wehr kamen zusammen, um den Einsatz unter Atemschutz zu üben. Die Zugführer aus den Abteilungen hatten es übernommen, ihre Kameraden zu informieren und anzuleiten. Die erste Station beschäftigte sich mit der Anfahrt zum Einsatzort. Denn in den Fahrzeugen können sich bereits während der Fahrt zwei der Feuerwehrleute komplett mit Atemschutz ausrüsten und sofort beim Eintreffen in ein verrauchtes Haus eindringen. Allein schon das Anlegen dieser sperrigen Geräte in der Enge der Fahrzeugkabine stellt eine Herausforderung dar. Erklärt wurde unter anderem auch der Sinn und die Funktion der Einsatzkleidung. Vor allem gilt es auch immer wieder die eigene Einsatzkleidung zu überprüfen. Denn ein kleiner Defekt kann schwerwiegende Folgen haben.

An einer weiteren Station gab es umfangreiche theoretische Erklärungen zum Einsatz unter Atemschutz, an der es nicht nur um die Praxis, sonder auch um die ebenso wichtige Theorie ging. Vor allem müssen es die Feuerwehrleute lernen, bereits bei der Anfahrt und den ersten Blicken auf das brennende Objekt abzuschätzen und zu erkennen, an welcher Stelle sie eindringen und wo möglicherweise Menschen eingeschlossen sein können und nicht zuletzt entsprechende Gefahren lauern. Zunehmende Bedeutung haben bei diesen Gefahren beispielsweise die Fotovoltaik-Anlagen auf dem Dach, die bei einem Brand noch unter Hochspannung stehen.

Von großer Bedeutung ist auch die Frage, wie man in einen brennenden Raum eindringt. Denn immer wieder kommt es zu einem plötzlichen Aufflammen wie mit einer Stichflamme, wenn die Zimmertür geöffnet und der scheinbar kleine Brand plötzlich Sauerstoff erhält. Das Öffnen der Tür eines brennenden Raumes nahm deshalb ebenfalls breiten Raum bei dieser Übung ein. Und dann gilt es, sich sicher zu bewegen, gerade wenn Richtung Decke hohe Temperaturen oder gar Flammen vorhanden sind. Zuerst theoretisch über das Strahlrohr und seine Möglichkeiten informiert, mussten dann jeweils zwei Mann unter Atemschutz auf dem Boden vorwärtskriechen und auf Zuruf auf entsprechende Gefahren, beispielsweise plötzliche Flammen von oben reagieren, um sich selbst zu schützen.