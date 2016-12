Vöhrenbach Warten auf Sanierungs-Zusage

Kritik äußerte Hummel zu derzeitigen Arbeiten der Telekom im Bereich der Ruine und an der Hauptstraße auf Höhe des Anwesens Karl El­säßer. "Ich wurde nicht informiert, was da gemacht wird." Die Baustelle an der Hauptstraße ist Hummel ein Dorn im Auge. Der Fußgängerweg ist dadurch blockiert. Fußgänger und Bewohner des Heimes Fischerhof, die zum Teil mit Rollator unterwegs sind, müssen deshalb die Baustelle über die Straße umgehen, was nicht ungefährlich ist. Sollte noch Schnee kommen, gibt es ein weiteres Problem. Hummel will deshalb auf umgehende Behebung der Telekom-Baustelle drängen.

Michael Mayer beklagte eine Ruhestörung, wenn ein Lebensmittelgeschäft in der Nacht zwischen zwei und vier Uhr beliefert wird. Ortschaftsrat Detlef Schuler will deshalb mit der Firma sprechen, ob die Anlieferung nicht vor 24 Uhr möglich ist.

Ärger gibt es mit dem Container beim Friedhof. Peter Hummel informierte darüber, dass des öfteren Bauabfälle darin entsorgt werden, was aber verboten sei. Dadurch verteuere sich die Entsorgung der Friedhofsabfälle wesentlich.