Vöhrenbach Wappen erstrahlt in neuem Glanz

Geschichtlich Interessierten sei gesagt, dass etwa 200 Meter von der Kohlbrücke Richtung Hammereisenbach die Grenze zwischen Vöhrenbach und Bregenbach war. Das Steinhäusle vom Bernreutehof und das Haus Ketterer an der anderen Talseite, das allerdings der Bregtalbahn weichen musste, waren die ersten Häuser Bregenbachs.

Etwa einen Kilometer weiter Richtung Wolterdingen gehörten die Fabrik Ehmann, die Häuser Thomas Elsäßer, Bäckerei Elsäßer, Gasthaus Felsen, Haus Kaltenbach und das Haus Sekinger ebenfalls noch zu Bregenbach. Das östlichste Haus von Bregenbach steht im Schmelzdobel. Der Dobelbach, auch Mörderbächle genannt, bildete die Grenze zwischen Bregenbach und Wolterdingen. So die Grenzlinien Bregenbachs vor 121 Jahren.

Im Jahre 1896 änderte sich das. Im Almanach, Ausgabe 1994, steht: Am 1. Januar 1896 wurde die Gemeinde Hammereisenbach mit der kleinen Gemeinde Bregenbach zur neuen Gemeinde Hammereisenbach-Bregenbach vereinigt.

Zu dieser Zeit fuhr schon drei Jahre die Bregtalbahn. Nachzulesen ist, dass am 13. Mai 1893 die Bregtalbahn im Hammereisenbacher Bahnhof einfuhr und am 20. Mai 1893 bis Vöhrenbach verkehrte. Am 20. Juni kam der Bregtäler in Furtwangen an. Danach wurde die bis dahin betriebene Postkutschenlinie Hammereisenbach-Furtwangen eingestellt.