Vöhrenbach Während der Fahrt am Steuer eingenickt

führte am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall mit rund 6000 Euro Sachschaden. Der 38-jährige Fahrer war auf der Landesstraße 173 in Richtung Furtwangen unterwegs und nickte kurz ein. Der Wagen kam von der Straße ab und schrammte 30 Meter an den Leitplanken entlang. Der Fahrer blieb unverletzt.